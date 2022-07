Spaniens Frauen mit Auftaktsieg gegen Finnland bei der EM

Die Spanierinnen feiern das Tor zum zwischenzeitlichen 2:1. (Bild: dpa) (Foto: Nigel French/PA/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Milton Keynes - Auch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas ist Titelkandidat Spanien erfolgreich in die Fußball-Europameisterschaft in England gestartet.

Der deutsche Gruppengegner besiegte in Milton Keynes die Auswahl Finnlands mit 4:1 (2:1). Linda Sallström schreckte mit dem Führungstreffer des Außenseiters bereits in der ersten Minute die Spanierinnen auf, dann aber war der Favorit deutlich überlegen.

Die Barcelona-Profis Irene Paredes (26.) und Aitana Bonmati (41.) jeweils per Kopf drehten vor 16.819 Zuschauern mit ihren Toren den Spielstand. Nach der Pause verhinderte Finnlands Torhüterin mit einer starken Parade einen weiteren Treffer durch Laia Aleixandri, ehe Lucia Garcia (75.) erneut per Kopf traf. Mariona erzielte per Elfmeter noch das 4:1 (90.+5).

Das deutsche Team spielt am Dienstag im Londoner Stadtteil Brentford gegen Spanien, das nun seit 24 Länderspielen unbesiegt ist. Putellas hatte sich am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Barcelonas Star saß aber als Zuschauerin auf der Tribüne.

© dpa-infocom, dpa:220708-99-959876/2