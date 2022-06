Stürmer Polter wechselt von Bochum zum FC Schalke 04

Sein Wechsel zu Schalke ist perfekt: Sebastian Polter (l). (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild)

Gelsenkirchen - Der Wechsel des Bochumer Stürmers Sebastian Polter zum FC Schalke 04 ist perfekt. Dies bestätigten beide Fußball-Bundesligisten.

Der 31-Jährige erhält beim Gelsenkirchener Club einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt, Polter hatte in Bochum noch einen Vertrag bis 2023.

„Mit Sebastian gewinnen wir einen robusten Mittelstürmer, der für seine Größe eine gute Geschwindigkeit mitbringt und ein sehr gutes Durchsetzungsvermögen besitzt“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. „Er kennt die Bundesliga, ist ein Typ und weiß, worauf es ankommt. Als erfahrener Spieler, mit über 350 Profi-Spielen auf dem Konto, soll er in der kommenden Saison auf dem Platz mit vorangehen“, sagte Schröder.

Polter bestritt bislang 97 Bundesligaspiele und 88 in der 2. Liga. Hinzu kommen 51 Einsätze in der englischen Championship sowie 32 Einsätze in der niederländischen Eredivisie. Für die Bochumer erzielte er in der abgelaufenen Saison elf Treffer in 36 Pflichtspielen.

