Stürmerstar Neymar verletzt sich bei Brasilien-Sieg

Brasilien-Stürmer Neymar liegt nach einem Foul verletzt am Boden. (© Robert Michael/dpa)

Lusail (dpa) - - Stürmerstar Neymar hat sich beim Auftaktsieg der brasilianischen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar am Fußgelenk verletzt. Der 30-Jährige von Paris Saint-Germain wurde am Donnerstagabend beim 2:0-Erfolg gegen Serbien in der 79. Minute ausgewechselt und hat sich nach Angaben von Teamarzt Rodrigo Lasmar eine Verstauchung des rechten Sprunggelenks zugezogen.

„Wir haben sofort mit der Behandlung begonnen, als er noch auf der Bank saß. Und wir haben die Behandlung in der Kabine fortgesetzt“, berichtete der Mediziner. „Wir müssen jetzt 24 bis 48 Stunden warten, bis wir näheres sagen können. Wir haben noch keinen MRT-Termin.“

Nationaltrainer Tite äußerte sich bei der Pressekonferenz zuversichtlich, dass Neymar „bei dieser WM weiterspielen kann. Er wird diese WM fortsetzen!“