Supercup Bayern gegen Sevilla in Budapest vor Zuschauern

Champions-League-Sieger Bayern spielt in Budapest gegen Sevilla um den europäischen Supercup.

Nyon - Triple-Gewinner FC Bayern wird wohl als erster Bundesligist seit Monaten wieder ein Pflichtspiel vor Zuschauern absolvieren.

Wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte, sollen beim Supercup-Spiel des Champions-League-Siegers gegen den Gewinner der Europa League, in diesem Jahr der FC Sevilla, am 24. September in Budapest mehrere Tausend Fans zugelassen werden. Der Fußball habe in der Corona-Krise «etwas von seinem Charakter» verloren, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. «Wir hoffen, den Supercup als Pilotprojekt nutzen zu können.»

Bis zu 30 Prozent der rund 40.000 Plätze in der Puskás Aréna in Budapest sollen gefüllt werden. «Wir arbeiten eng mit dem ungarischen Verband und der Regierung zusammen, um die Gesundheit und Sicherheit aller am Spiel Beteiligten zu gewährleisten. Wir werden kein Risiko eingehen», sagte Ceferin.

