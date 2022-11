3 min

SV Wehen Wiesbaden besser als in der Aufstiegssaison

Mit 30 Punkten nach 16 Spielen mischt der SVWW tabellarisch voll im Drittliga-Rennen um die begehrten vorderen Plätze mit. Am Samstag steht noch eine Aufgabe in diesem Jahr an.

Von Torsten Muders Leiter Sportredaktion Wiesbaden