Trainer Hütter fehlt Gladbach auch in Bochum

Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter. (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach muss auch im kommenden Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum auf Trainer Adi Hütter verzichten.

Der 52-Jährige kann den Tabellen-13. wegen seiner Corona-Infektion und einer Kehlkopfentzündung auch an diesem Freitag nicht an der Seitenlinie betreuen, teilte die Borussia mit. Hütter wird wie schon beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag durch Co-Trainer Christian Peintinger ersetzt. Verzichten müssen die Gladbacher auch auf Innenverteidiger Nico Elvedi, der nach einem positiven Corona-Schnelltest auch ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat.

Neben Elvedi fehlen im Ruhrstadion, in dem die Borussia bei ihrem letzten Auftritt dort 2011 in der Relegation den Klassenverbleib sicherte, auch der verletzte Offensivmann Jonas Hofmann und Abwehrspieler Mamadou Doucouré. Kapitän Lars Stindl feierte nach seinem Innenband-Teilanriss am vergangenen Wochenende ein Kurz-Comeback. „Für einen Einsatz über 90 Minuten ist es noch zu früh“, sagte Peintinger über den 33-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-544296/2