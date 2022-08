Trainer Seoane: „Müssen uns in vielen Punkten verbessern“

Sieht noch viel Verbesserungsbedarf bei der Mannschaft: Leverkusens Cheftrainer Gerardo Seoane. (Bild: dpa) (Foto: Tim Rehbein/dpa)

Leverkusen - Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane verspürt bereits vor dem Start der Fußball-Bundesliga Druck. „Wir müssen uns noch in vielen Punkten verbessern“, sagte Seoane nach dem peinlichen Pokal-Aus des Vorjahres-Dritten beim Drittligisten Elversberg am Wochenende zuvor.

„Die Mannschaft und wir allen waren sehr enttäuscht. Ich spüre die Lust und den Willen, sofort eine Steigerung zu zeigen“, sagte Seoane weiter.

Sein Team muss am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) direkt am ersten Spieltag im Topspiel bei Borussia Dortmund antreten. „Das ist eine große Herausforderung, in diesem Stadion zu spielen. Da brauchen wir natürlich eine Leistungssteigerung“, meinte der Bayer-Coach, der offen über die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Werksclub sprach.

„Wir sind sehr ambitioniert“, sagte der Schweizer speziell mit Blick auf die Ziele in der Liga. „Es ist Wunsch und Aufgabe von allen, die Meisterschaft spannend zu gestalten. Da kann jedes Team einen Beitrag zu leisten. Es gibt Teams, die berechtigte Ambitionen haben. Dazu wollen wir gehören“, sagte Seoane, bekannte aber selbst: „Das ist vielleicht vermessen nach dem letzten Wochenende. Wenn man das anschaut, sind wir ganz weit weg.“

