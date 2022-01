Weiter Unklarheit über Ausfall-Dauer von Haaland

Dortmunds Erling Haaland musste im Spiel gegen Hoffenheim ausgewechselt werden. Foto: Uwe Anspach/dpa (Bild: dpa) (Foto: Uwe Anspach/dpa)

Dortmund - Borussia Dortmund hat offenbar noch keine Klarheit über die Dauer des Ausfalls von Torjäger Erling Haaland. Nach eingehenden Untersuchungen am Sonntag und Montag teilte der BVB mit, dass der Norweger an «muskulären Problemen» leide, deren Ausmaß offenbar noch nicht bekannt ist.

Die Verletzung bedürfe allerdings «einer Behandlung sowie weiterer Untersuchungen in den kommenden Tagen», erklärte der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga.

Haaland, der sich beim 3:2-Sieg am Samstag in Hoffenheim verletzte, hatte seinem Team bereits in der Hinrunde zweimal aufgrund von Muskelverletzungen gefehlt. Während dieser beiden Zwangspausen verpasste der 21-Jährige insgesamt sechs Liga-Spiele, drei Champions-League-Partien und die DFB-Pokal-Begegnung gegen Ingolstadt. Vier dieser zehn Partien ohne den Ausnahmestürmer gingen für den BVB verloren. In den restlichen 20 Saisonspielen traf Haaland wettbewerbsübergreifend 23 Mal und bereitete sechs Treffer vor.

