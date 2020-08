Werder plant Leihe von Talent Chong von Manchester United

Werder möchte gerne Tahith Chong von Manchester United ausleihen. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa)

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist an einer Leihe von Offensiv-Talent Tahith Chong von Manchester United interessiert.

«Er hat großes Tempo, er kommt über die Außenbahn - vom Profil her passt er», sagte Sportchef Frank Baumann dem «Weser-Kurier». «Solche Jungs von Top-Clubs auszuleihen, kann für uns Sinn ergeben. Aufgrund unserer Situation ist er ein Spieler, der interessant sein könnte.»

Der 20 Jahre alte niederländische U21-Nationalspieler wechselte 2016 von Feyenoord Rotterdam in die Jugend des englischen Rekordmeisters Manchester United. Für die Red Devils kam er in der vergangenen Premier-League-Saison auf drei Kurzeinsätze und absolvierte in der Europa League fünf Spiele. Im vergangenen Jahr soll der FC Bayern München an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

An der Weser könnte der schnelle Flügelspieler den abwanderungswilligen Milot Rashica ersetzen, der weiterhin auf Club-Suche ist. «Wir werden jemanden dazunehmen, falls Milot uns verlässt», kündigte Baumann an.

