Wolfsburg verpflichtet Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon

Luca Waldschmidt (r) wechselt von Benfica Lissabon zum VfL Wolfsburg.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat Stürmer Luca Waldschmidt von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 25-Jährige, der bislang sieben Mal für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auflief, erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2025, wie der VfL mitteilte.

Laut Mitteilung des portugiesischen Rekordmeisters Benfica beträgt die Ablöse für Waldschmidt zwölf Millionen Euro. «Luca hat unter anderem in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt, dass er ein sehr torgefährlicher Offensivspieler ist, der auf allen Positionen im Angriff einsetzbar und somit sehr flexibel ist», sagte Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer über den früheren Freiburger, Hamburger und Frankfurter. «Mit seiner Entwicklung ist er noch längst nicht am Ende und von daher freuen wir uns, jetzt auch gemeinsam mit ihm unsere Ziele anzugehen.»

Waldschmidt war im vergangenen Sommer vom SC Freiburg nach Lissabon gewechselt. Für Benfica hatte er in der Spielzeit 2020/21 in 27 Ligapartien sieben Tore erzielt. In der laufenden Saison hat er in zwei Begegnungen zweimal getroffen.

