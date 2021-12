Arnold nach Comeback: Müller macht es einem leicht

Maximilian Arnold (l) lobte Thomas Müller für dessen integrative Art. Foto: Christian Charisius/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

Wolfsburg - Maximilian Arnold hat die integrativen Fähigkeiten von Thomas Müller gelobt.

«Der sitzt direkt an jedem Tisch, unterhält sich mit einem, nimmt jeden mit. Das hat mir sehr imponiert. Er macht es einem leicht, sich in diese Mannschaft zu integrieren», sagte der Fußballer des VfL Wolfsburg dem «Kicker» über seine Zeit mit der Nationalmannschaft. Arnold war im November nach zahlreichen Ausfällen beim DFB-Team nachnominiert worden und hatte mehr als sieben Jahre nach seinem Debüt in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein und Armenien seine Länderspiele Nummer zwei und drei absolviert.

Groß Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme macht sich der Wolfsburger aber nicht. «Ich bin Realist, weiß um die Konkurrenz auf meiner Position und warum ich jetzt dabei war», sagte Arnold. «Aber ich habe gesehen, dass ich mithalten kann. Wenn meine Eigenschaften benötigt werden, stehe ich bereit.»

