Darum berichten wir über die Fußball-WM in Katar

REGION - Das WM-Abenteuer hat für Manuel Neuer und Co. jetzt also begonnen. Seit Montag befindet sich die DFB-Elf im Oman, am Donnerstag geht es weiter nach Katar. Sportdirektor Oliver Bierhoff hofft auf einen „positiven Spirit“ – trotz aller Kritik an der umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Menschenrechtsverletzungen, Homophobie, eine WM im Winter – seit Wochen bestimmen die Themen abseits des Sports die Schlagzeilen. Wer holt den Titel? Wer soll für das deutsche Team die Tore schießen? Wer spielt auf den Außenbahnen? Das interessierte bislang wenig. Wird sich aber nun ändern. Ob politische oder sportliche Fragen – wir Medien werden diesen verantwortungsbewusst nachgehen. Die VRM berichtet ab Freitag in ihrem „WM-Extra“ auf vier täglichen Seiten über alles, was uns in Katar beschäftigt. Auch auf unseren Nachrichtenportalen finden Sie eine große Auswahl an Online-Inhalten zur WM.

Es steht außer Frage, der Fußball-Weltverband Fifa hätte die Titelkämpfe niemals nach Katar vergeben dürfen. Das geschah aber bereits vor nunmehr zwölf Jahren. Und: Es wird wieder geschehen. Schließlich wird auch in Zukunft Geld die größte Rolle bei den Mächtigen des Sports spielen, es drohen demnach eines Tages auch Olympische Spiele im Wüstenstaat. Katar betreibt gezieltes „Sportswashing“, will sich einen positiven Ruf über den Sport erarbeiten. Das Land richtet seit Jahren schon große Wettkämpfe aus, darunter Weltmeisterschaften im Handball (2015) und in der Leichtathletik (2019).

Torjubel ja – aber auch den Finger in die Wunde legen

Es stellt sich also vor allem die Frage: Wie geht man mit Sportevents in autoritären Staaten um? Der Journalismus geht auch hier seiner fundamentalen Aufgabe nach, schaut ganz genau hin – gerade angesichts aller Probleme abseits des Rasens.

Die VRM setzt deshalb unter anderem mehr Personal für politische Themen ein. Um den Finger in die Wunde zu legen. Wie zuletzt schon sprechen wir mit Experten über Menschenrechte, die Rolle Katars und wirtschaftliche Zusammenhänge. Im Sport genießen wir oft so sehr die Leichtigkeit – doch längst ist der Sport auch politisch. Jubeln ist während der WM in Katar natürlich erlaubt, ein schlechtes Gewissen bei herausragenden sportlichen Leistungen unangebracht. Doch spielen eben auch schwierige Themen eine Rolle.

Katar, so berichten Insider, macht Fortschritte. Gut möglich, dass der mediale Fokus einen großen Teil dazu beigetragen hat. Reformen wurden auf den Weg gebracht: Das Kafala-System, das die Rechte von Gastarbeitern stark beschnitten hat, soll abgebaut werden, ein Mindestlohn wurde eingeführt. Und doch ist uns allen klar: Es ist noch ein weiter, weiter Weg. Erst recht, wenn der katarische WM-Botschafter Khalid Salman Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnet . Sind viele Ankündigungen nur leere Worte? Nach der WM vergessen? „Das Land gerät wirtschaftspolitisch mehr und mehr in den Fokus durch die aktuelle Situation auf der Welt. Die Fortschritte, die heute schon da sind, werden meiner Meinung nach erhalten bleiben“, sagt etwa Christoph Hamm.

Katar nimmt Einfluss auf Wirtschaft und Spitzensport

Auch für den Programmchef des ZDF war ein Boykott nie ein Thema. „Es ist zum einen ein sportliches Weltereignis. Das ist das eine. Das andere: Wegschauen hat noch nie etwas gebracht“, erklärt Hamm. „Ich denke, es ist sinnvoller hinzuschauen, die Möglichkeit zu nutzen, die Themen vor Ort anzusprechen und zu behandeln.“ Katar wird auch in Zukunft eine große Rolle für Deutschland spielen. Die Bundesregierung will große Mengen an fossilen Brennstoffen wie Flüssiggas beziehen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten.

Schon seit Jahren hält Katar Teile von deutschen Großkonzernen wie Volkswagen, Siemens und der Deutschen Bank, hat also Einfluss auf unsere Wirtschaft. Der FC Bayern München erhält jede Saison rund 25 Millionen Euro vom Golfstaat. Der Dialog muss und kann helfen. Auch bei der Frage, wie grün diese WM wird . Zur Erinnerung: Mehr als 3500 Pendlerflüge sind geplant, um Fans zu den Begegnungen zu bringen. Gleichzeitig liegen die Stadien nur 75 Kilometer auseinander. Der Stromverbrauch für die Kühlung der Arenen wird gewaltig. Gleichzeitig sollen dafür zahlreiche Solarparks geschaffen worden sein. Waren aber wirklich so viele neue Stadien nötig? Mindestens eins davon soll „recycelt“ werden, in einem Entwicklungsland genutzt werden können. Was wird wahr? Was nicht? Unser Fokus wird sich auch nach der Übergabe des WM-Pokals am 18. Dezember darauf richten.

Zumal man eins nicht vergessen darf: Unser kritischer Blick gilt nicht allein Katar, er gilt auch der Fifa. Die Vergabe des Turniers wird begleitet von Korruptionsvorwürfen. Können zentrale Figuren künftig gekauft werden? Spielt der Umgang mit Menschenrechten, wie von der Fifa angekündigt, ab sofort tatsächlich eine Rolle? Übrigens: Wir sollten auch nicht außer acht lassen, dass es bei unserem deutschen „Sommermärchen 2006“ im Vorfeld auch nicht mit rechten Dingen zuging.

Die Sportler können nichts für die Vergabe der WM

Die Medien werden die WM in Katar kritisch begleiten – in der Hoffnung, dass Journalisten vor Ort auch frei arbeiten dürfen. Gleichwohl wird es spannend zu sehen sein, welche Zeichen die eigentlichen Protagonisten setzen. Wo auch Spieler und Funktionäre vermitteln können. DFB-Kapitän Neuer kündigte bereits an: „Wir werden unsere Werte vertreten.“

Letztendlich ist es für viele der Profis aber immer noch einer der sportlichen Höhepunkte im Leben, für die sie hart gearbeitet haben. Wie sehr ein Boykott schmerzen kann, davon können viele Athleten, die 1980 nicht bei Olympia in Moskau starten durften, erzählen. Gebracht hat der Boykott damals nichts. Die Sportler, denen in Russland eine einmalige Chance genommen wurde, können nichts für die Vergabe.

Die Fußballer aller 32 Nationen wollen in den kommenden Wochen ihr Bestmögliches geben. Uns begeistern. Auch darüber werden wir berichten. Schließlich ist es ein sportliches Großereignis. Wenn der Ball rollt, werden wieder Millionen Zuschauer mitfiebern. Wie viele – das hängt vor allem von den Leistungen der DFB-Elf ab. Wir werden taktische Fragen genauso analysieren wie politische, über Probleme berichten. Die Welt blickt auf Katar, wir wollen deshalb ein umfangreiches Bild liefern. Differenziert und sachlich, ausgewogen und nachhaltig.