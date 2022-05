Deutsche U17 vorzeitig im EM-Viertelfinale

Deutschlands U17-Fußballer stehen bei der EM in Israel im Viertelfinale. (Bild: dpa) (Foto: Berney Ardov/dpa)

Rishon Lezion - Die deutschen U17-Fußballer haben bei der Europameisterschaft in Israel den zweiten Sieg geschafft und sich vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert.

Das Team von Coach Marc-Patrick Meister setzte sich in Rishon Lezion gegen Luxemburg mit 3:0 (2:0) durch. Das Auftaktspiel gegen Italien hatten die Nachwuchsfußballer am Montag mit 3:2 gewonnen.

Der Mainzer Nelson Weiper (7. Minute), Kapitän Laurin Ulrich (27.) vom VfB Stuttgart und der eingewechselte Arijon Ibrahimovic (70.) vom FC Bayern München erzielten die Tore für Deutschland. Am Sonntag (19.00 Uhr) geht es im letzten Spiel der Vorrunde gegen Gastgeber Israel. Die Viertelfinalspiele werden am kommenden Mittwoch und Donnerstag ausgetragen, das Endspiel findet am 1. Juni in Netanja statt.

Die Turniere 2020 und 2021 in dieser Altersklasse waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. 2018 und 2019 war die deutsche Auswahl in der EM-Vorrunde ausgeschieden. Den bislang letzten deutschen U17-Titel gab es 2009.

