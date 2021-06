DFB-Kücken Musiala: 90 Minuten Ronaldo beobachten hilft mir

Mit 18 das Kücken iim DFB-Team bei der EM: Jamal Musiala. Foto: Christian Charisius/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

München - Der deutsche Jung-Nationalspieler Jamal Musiala hofft nach dem EM-Achtelfinale gegen England auf einen weiteren Trip nach London.

«Ein Finale in Wembley zu spielen, wäre eine sehr große Ehre. Ich will nach Dienstag noch einmal auf die Insel zurückkehren», sagte der 18-Jährige vom deutschen Fußball-Meister FC Bayern München der «Bild». Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im EM-Achtelfinale gegen England an. Auch beide Halbfinals und das Endspiel sollen in London stattfinden.

Musiala hatte bei den ersten beiden Partien gegen Frankreich (0:1) und Portugal (4:2) nicht im Spieltagskader gestanden. Beim 2:2 gegen Ungarn wurde er eingewechselt und bereitete den Siegtreffer durch Leon Goretzka vor. «Ich habe mich unheimlich gefreut, die Chance zu bekommen. Das ganze Turnier ist für mich eine unglaubliche Erfahrung», sagte der jüngste Turnierspieler in der DFB-Historie.

«Selbst als ich die ersten beiden Partien auf der Tribüne saß, habe ich mitgefiebert, die Eindrücke aufgesaugt: sowohl aus unserer Mannschaft als auch vom Gegner. Allein Ronaldo 90 Minuten beobachten zu können – das bringt mich weiter», sagte Musiala.

