Hofmann droht WM-Aus - Bierhoff beunruhigt

Frankfurt/Main - DFB-Direktor Oliver Bierhoff kann nach einem Kontakt mit dem verletzten Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann keine hoffnungsvolle WM-Prognose bei dem Gladbacher Leistungsträger abgeben.

„Ich habe ihn heute Vormittag gehört“, sagte Bierhoff der Deutschen Presse-Agentur. Der 54-Jährige wollte aber offenbar dem Verein nicht vorgreifen. „Es ist nicht meine Aufgabe, die Diagnose und eine weitere Prognose abzugeben. Aber er hat sich schon besser angehört“, sagte Bierhoff zum Gespräch mit Hofmann.

Der 30 Jahre alte Profi hatte sich am beim Gladbacher Pokal-Aus in Darmstadt bei einem Sturz auf die linke Schulter nach einem Zweitkampf verletzt. Er musste zur Pause ausgewechselt werden. Gladbachs Trainer Daniel Farke sprach im Anschluss vom Verdacht auf eine Schultereckgelenksprengung, die eine längere Pause nach sich ziehen würde. „Ich hoffe, das erfüllt sich nicht“, sagte Farke.

Vielseitiger Hofmann

Ein Ausfall von Hofmann bei der am 20. November beginnenden WM in Katar wäre eine bittere Nachricht für Bundestrainer Hansi Flick. Hofmann ist gesetzt für den DFB-Kader und hatte sich unter Flick zu einem Leistungsträger entwickelt. „Mich freut, welchen Werdegang er auch bei uns in der Nationalmannschaft gegangen ist“, sagte Bierhoff. Mit seiner Vielseitigkeit biete Hofmann den Trainern „mehrere Optionen“. Er habe im Nationaltrikot „wirklich tolle Leistungen gezeigt. Ich hoffe, dass er sich wieder erholt“, sagte der Nationalmannschaftsdirektor.

Bierhoff beobachtet die Spiele aktuell schon mit Bedenken, zumal sich die Ausfälle und Verletzungen von WM-Kandidaten - nicht nur in Deutschland - angesichts der hohen Belastung im eng getakteten Spielplan bis zum Turnier in Katar häufen. „Da hat man immer Angst vor, dass wichtige Spieler kurzfristig ausfallen und keine Zeit mehr haben, für das Turnier fit zu werden“, sagte Bierhoff.

Am vergangenen Wochenende hatte sich Bayern-Profi Leroy Sané einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Auch Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer muss bei den Münchnern aktuell wegen Problemen am Schultereckgelenk pausieren. Bei Sané und Neuer habe er aber „keine Warnzeichen“ mit Blick auf die WM vernommen. Bei Hofmann sieht das anders aus.

