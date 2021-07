Lange Leine: Köln-Coach Baumgart erlaubt rauchen und Alkohol

Vertraut auf die Eigenverantwortung seiner Spieler: Köln-Coach Steffen Baumgart. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa (Bild: dpa) (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Köln - Trainer Steffen Baumgart will seine Fußball-Profis beim 1. FC Köln an der langen Leine führen und den Spielern weder das Rauchen noch das Alkoholtrinken verbieten.

«Wer rauchen will, soll rauchen. Es wäre gut, wenn sie es nicht vor dem Bus machen», sagte der neue Trainer des Bundesligisten in einem Interview der «Bild». Selbst in der Kabine will der 49-Jährige kein Rauchverbot verhängen. «Wenn ein Spieler meint, er müsse nach dem Spiel hinten in der Ecke in der Kabine eine rauchen, gehe ich nicht hin und mache einen Lauten. Ich verfolge meine Spieler auch nicht auf Instagram oder erteile Alkoholverbot, das wäre doch albern», meinte er.

Der vom SC Paderborn an den Rhein gewechselte Ex-Profi setzt auf Eigenverantwortung seiner Spieler. Das seien alles erwachsene Menschen, Familienväter mit Verantwortung, denen er freistelle, Entscheidungen zu treffen. «Sie müssen nur dafür Sorgen, dass sie auf dem Platz fit und klar sind. Bei der Arbeit verstehe ich keinen Spaß», betonte der frühere Stürmer.

McKenna erweitert Trainer-Stab

Indes kehrt Ex-Profi Kevin McKenna kehrt zurück und gehört künftig dem Trainer-Stab an. Der 41 Jahre alte Kanadier hat zwischen 2007 und 2014 für den FC gespielt und war danach fünf Jahre Nachwuchs-Trainer der Kölner. Von Dezember 2017 an war McKenna schon mal unter dem aufgerückten Stefan Ruthenbeck für ein halbes Jahr Assistent beim Profi-Team. Von 2019 bis September 2020 war er Co-Trainer beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Mit Baumgart spielte er einst bei Energie Cottbus zusammen.

