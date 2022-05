Leon Goretzka: „Wollen zurück in die Weltspitze“

Will mit der Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze: Leon Goretzka beim Training des DFB-Teams. (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Herzogenaurach - Bayern-Profi Leon Goretzka sieht die vier anstehenden Nations-League-Spiele gegen namhafte Gegner wie Italien und England als „guten Gradmesser“ für die Fußball-Nationalmannschaft in Richtung Weltmeisterschaft in Katar.

„Aufgrund der vergangenen Jahre kann man nicht behaupten, dass wir in der Weltspitze sind. Aber dahin wollen wir zurück. Zu diesem Weg gehören diese Spiele“, sagte der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem ersten Training der DFB-Auswahl im Vorbereitungscamp in Herzogenaurach.

„Das sind absolute Prestigeduelle“, betonte Goretzka: „Wir sind voller Vorfreude aufgrund der tollen Gegner.“ Der Auftakt in die Nations League erfolgt am 4. Juni (20.45 Uhr/RTL) in Bologna gegen den nicht für die WM-Endrunde qualifizierten Europameister Italien. Es folgen die Partien in München gegen England, in Budapest gegen Ungarn sowie das Rückspiel gegen Italien in Mönchengladbach.

