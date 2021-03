Löw traut Neuer noch mehrere Jahre auf höchstem Niveau zu

Nationaltorwart und DFB-Kapitän: Manuel Neuer. Foto: Federico Gambarini/dpa (Bild: dpa) (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bukarest - Bundestrainer Joachim Löw sieht keinen Grund für ein baldiges Karriereende von Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer.

«Er macht mir im Moment einen völlig austrainierten Eindruck. Er ist hochmotiviert, hat immer noch große Ziele, ist titelhungrig, von daher glaube ich, dass er noch einige Jahre auf diesem Niveau spielen kann», sagte Löw an Neuers 35. Geburtstag bei der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel in Rumänien.

Der Bayern-Schlussmann und DFB-Kapitän steht am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Bukarest vor seinem 98. Länderspiel-Einsatz. Noch vor der EM im Sommer könnte Neuer als erster DFB-Torwart die Marke von 100 Länderspielen erreichen. «Er ist 35 geworden, er hat bislang eine unglaubliche Karriere gemacht. Ich begleite ihn schon seit 2009, als er zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft war und mit dem Turnier 2010 in die Weltspitze vorgestoßen ist», sagte Löw.

© dpa-infocom, dpa:210327-99-996399/2