Nach Tritt gegen Hals: Goretzka schenkt Gegenspieler Trikot

Jens Hofer aus Liechtenstein (l) beugt sich über den gefoulten Leon Goretzka aus Deutschland. Foto: Christian Charisius/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wolfsburg - Schnelle Versöhnung und schöne Geste: Leon Goretzka hat dem Liechtensteiner Fußball-Nationalspieler Jens Hofer nach dessen Fußtritt gegen den Hals und der folgenden Roten Karte sofort verziehen.

«Er war völlig fertig und geknickt, er hat mir total leid getan. Deshalb habe ich ihm nach dem Spiel mein Trikot geschenkt», sagte der Profi des FC Bayern München der «Bild».

Der Spieler vom FC Biel in der 3. Schweizer Liga hatte beim 9:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg nach wenigen Minuten Goretzka mit einem Tritt am Hals getroffen. Hofer sah die Rote Karte und entschuldigte sich anschließend schon auf dem Platz und beim Verlassen des Rasens mehrfach bei Goretzka.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Ilkay Gündogan zum ersten Treffer des Abends. Goretzka spielte weiter, wurde zur Halbzeit aber ausgewechselt. Zum letzten Länderspiel des Jahres in Eriwan gegen Armenien reist er ebenso wie Kapitän Manuel Neuer, Julian Draxler, Marco Reus und Antonio Rüdiger nicht mit.

© dpa-infocom, dpa:211112-99-976757/2