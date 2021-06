Neue Abläufe: DFB-Abschlusstraining nicht in München

Bundestrainer Joachim Löw (M.) ändert den Ablauf vor dem Portugal-Spiel. Foto: Christian Charisius/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herzogenaurach - Joachim Löw ändert vor dem zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft am Samstag (18.00 Uhr) gegen Portugal die Abläufe in der Vorbereitung. Die Nationalmannschaft wird ihr Abschlusstraining am Freitag nicht in der Arena in München bestreiten.

Stattdessen wird der Bundestrainer die DFB-Elf bereits am Vormittag im Teamquartier in Herzogenaurach zur letzten Übungseinheit vor dem Duell gegen Cristiano Ronaldo und Co. bitten. Diese Variante wird von der UEFA in den Turnierregularien erlaubt.

Am späten Freitagnachmittag erfolgt der Bus-Transfer nach München, wo Löw und Joshua Kimmich bei der UEFA-Pressekonferenz um 19.15 Uhr Fragen beantworten.

Nach dem 0:1 gegen Frankreich und einem Regenerationstag am Mittwoch setzt Löw die Vorbereitung auf die nächste Partie am Donnerstag mit einem Teamtraining am Vormittag (10.30 Uhr) in Herzogenaurach fort. Anschließend werden die Defensivspieler Emre Can und Matthias Ginter bei einer Pressekonferenz Fragen der Medien beantworten.

Die DFB-Auswahl steht nach der Auftaktniederlage gegen den Weltmeister unter größerem Druck. Ein weiterer Misserfolg gegen Portugal würde die Qualifikation für das Achtelfinale gefährden.

© dpa-infocom, dpa:210616-99-19555/2