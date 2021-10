Salzburg-Coach über Adeyemi: Hat «brutale Qualität»

Karim Adeyemi steht bei RB Salzburg unter Vertrag. Foto: Petr David Josek/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Petr David Josek/AP/dpa)

Salzburg - Neu-Nationalspieler Karim Adeyemi hat nach Ansicht seines Clubtrainers alle Voraussetzungen für eine große Karriere.

«Er hat nahezu alles, was ein Stürmer braucht. Er hat eine brutale Qualität mit seiner Schnelligkeit», sagte Coach Matthias Jaissle von Red Bull Salzburg der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Der 19 Jahre alte Adeyemi habe sich zuletzt «super entwickelt» und sei «sehr bodenständig», lobte Jaissle den Angreifer. «Dass er großes Potential hat, das sieht jeder, das weiß auch jeder. Was er daraus macht, dafür wird seine Einstellung entscheidend sein», fügte der Trainer des österreichischen Fußball-Meisters hinzu.

Adeyemi war erneut von Bundestrainer Hansi Flick in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen worden. Der Torjäger hatte zuletzt beim 6:0 gegen Armenien in der WM-Qualifikation sein Debüt in der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gefeiert und gleich einen Treffer erzielt. Bei den anstehenden Spielen gegen Rumänien und Nordmazedonien darf er auf weitere Einsatzminuten hoffen. In dieser Woche erzielte er in der Champions League beim 2:1 gegen OSC Lille zwei Elfmetertore für die Salzburger.

© dpa-infocom, dpa:211002-99-451796/3