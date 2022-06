Timo Werner zu Kritik: Tore „doppelt und dreifach gut“

Timo Werner und Bundestrainer Trainer Hansi Flick freuen sich über den Kantersieg gegen Italien. (Bild: dpa) (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Mönchengladbach - Der zuletzt kritisierte DFB-Torjäger Timo Werner hat erleichtert auf seine beiden Treffer beim 5:2 gegen Italien reagiert.

„Tore sind immer gut für einen Stürmer. In meinem Fall doppelt und dreifach, wenn man nach jedem Spiel angezählt wird und in der Kritik steht“, sagte der Fußball-Nationalspieler nach dem Kantersieg gegen den Europameister in Mönchengladbach dem ZDF.

Der Profi des FC Chelsea räumte ein: „Dass ich gerade nicht der bin, der ich vor einiger Zeit noch war, ist vielleicht auch klar, nach den letzten Wochen und Monaten im Verein.“ Sein Londoner Club war durch die Sanktionen gegen den früheren Besitzer Roman Abramowitsch wegen der russischen Invasion in die Ukraine in heftige Turbulenzen geraten. Nach einer Reihe von glücklosen Auftritten für Chelsea und mit dem Nationalteam gelangen ihm gegen Italien die Tore zum 4:0 und 5:0.

„Wir haben heute zum ersten Mal in den vier Spielen umgesetzt, was wir können und was wir auch wollten“, sagte der 26-Jährige. Er arbeite nun daran, rechtzeitig zur WM in Katar wieder in Bestform zu sein. „Es würde sich keiner beschweren, wenn die Topform im Oktober, November wieder kommen wird“, sagte Werner.

