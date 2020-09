1:1 in Offenbach - TSV Steinbach verteidigt Tabellenführung

Enges Duell am Bieberer Berg: Der TSV Steinbach Haiger mit Kevin Lahn (l.) und die Kickers Offenbach mit Marcell Sobotta teilen sich am Ende die Punkte. Foto: Jan Huebner

OFFENBACH - Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat mit einem 1:1 (0:1)-Remis gegen die Kickers Offenbach im Gepäck den Heimweg vom Bieberer Berg Richtung Haarwasen angetreten. Weil der FC Homburg überraschend Pirmasens 2:3 unterlag, bleibt der TSV weiter Spitzenreiter.

Der heimische OFC legte los wie die Feuerwehr. Marcell Sobottas Flachschuss verfehlte knapp sein Ziel (4.) und Mathias Fetsch verpasste die Hereingabe von Serkan Firat knapp (7.). Doch gerade als sich der TSV etwas aus der Umklammerung zu befreien schien, schlug der OFC eiskalt durch Mathias Fetschs Kopfball zu (19.). In der Folge überzeugte der OFC mit den Attributen, die sonst das Team von Trainer Adrian Alipour auszeichnen. Gedankenschnell, gierig und blitzschnell von Abwehr auf Angriff und zurück umschaltend - mit diesem Rezept machte der OFC dem TSV, der durch Dennis Wegner (9., 18.) sowie Dino Bisanovic (32.) und Kevin Lahn (43.) lediglich zu zaghaften Distanzschüssen kam, in Durchgang eins das Leben schwer.

Von Steinbach musste nun mehr kommen, wollten sie am Bieberer Berg noch etwas holen. Und das Team lieferte. Keine fünf Minuten waren in Hälfte zwei gespielt, da drückte Enis Bytyqi aus knapp einem Meter die Kugel zum Ausgleich über die Linie (50.). Vorausgegangen war ein Patzer von OFC-Keeper Stephan Flauder, dem der Pass von Kevin Lahn durchrutschte. Nicht einmal 60 Sekunden später war Flauder aber wieder auf seinem Posten, rettete gegen die Schüsse von Bytyqi und Dino Bisanovic. Die Gäste waren nun in einem Spiel, das allerdings nun erst einmal verflachte. Bis zur Aufregerszene in Minute 73. In einer unübersichtlichen Rudelbildung ging der gerade eingewechselte TSVler Serhat Ilhan zu Boden - bekam im Anschluss Gelb, während Offenbachs Ronny Marcos in einer bislang absolut fairen Partie mit Rot des Feldes verwiesen wurde. Die Steinbacher warfen nun alles nach vorne, brachten mit Fabian Eisele einen weiteren Mittelstürmer und schnürten den OFC in den letzten zehn Minuten am Strafraum ein. Doch ein Tor wollte einfach nicht mehr fallen.