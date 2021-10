Al-Azzawe mit Coronavirus infiziert

Muss in Quarantäne: David Haider Kamm Al Azzawe (l.) vom TSV Steinbach Haiger hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Björn Franz

HAIGER-STEINBACH - Beim TSV Steinbach Haiger gibt es einen Corona-Fall innerhalb der Regionalliga-Mannschaft. David Haider Kamm Al-Azzawe ist bei einem Schnelltest positiv auf das Virus getestet worden. Mittlerweile hat ein PCR-Test dieses Ergebnis bestätigt. Al-Azzawe befindet sich in häuslicher Quarantäne. Spieler, Trainer- und Betreuerstab des Regionalliga-Teams haben sich einer Reihentestung unterzogen. Dabei kam es zu keinem weiteren positiven Befund. Nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt muss kein weiteres Mannschaftsmitglied in Quarantäne. Die Heimpartie am Mittwoch (19 Uhr) gegen die SV Elversberg wird allerdings unbenommen davon stattfinden.