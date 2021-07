Alipour schmeißt Plan fürs Trainingslager in die Tonne

Noch ist Testspielzeit, aber die Fußball-Regionalliga Südwest schickt bereits ihre Vorboten. Nun haben die Vereine gemeinsam mit den Verantwortlichen der vierthöchsten Klasse die genauen Termine der ersten neun Spieltage für die kommende Runde 2021/22 festgezurrt. Danach beginnt der TSV Steinbach Haiger am 14. August (Samstag) um 14 Uhr bei Hessen Kassel. Zeitgleich gastiert der FC Gießen beim FC-Astoria WalldorfDas erste Heimspiel am Haarwasen gegen jene Walldorfer absolvieren die Steinbacher am 20. August (Freitag) um 19 Uhr. Einen Tag später, am 21. August um 14 Uhr, empfangen die Gießener den FSV Mainz 05 II im Waldstadion. (red)