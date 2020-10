Alipours Zwischenbilanz: Scharf wie nie und keine Lust auf Abbruch

Am Anfang durften sie in Unterfranken gar keine Heimspiele austragen, mittlerweile sind 400 Fans zu Spielen in Alzenau zugelassen. "Und das gilt auch Stand heute, Donnerstag, 22. Oktober, noch", verrät Bayern-Boss Andreas TrageserEine Einschränkung seitens der örtlichen Behörden habe es im Vergleich zu den ersten beiden Heimauftritten jedoch gegeben: "Alle Menschen auf dem Sportgelände müssen nun durchgehend ihren Mund-Nasen-Schutz tragen", erklärt Trageser. Nachdem die Franken, seit Jahren als "Grenzgänger" im hessischen Fußball zu Hause, zu Beginn der Saison aufgrund der bayrischen Landesverordnung keine Heimspiele hatten austragen dürfen und zwischenzeitlich beim kleinen FC Bayern gar von Nichtantritten und einem in Kauf genommenen Zwangsabstieg die Rede war, ist es mittlerweile wieder ein bisschen ruhiger um die neue, schicke Sportanlage am Prischoß geworden. "Man ist langsam müde von der Pandemie, und mich in irgendwas einzuklagen, dazu habe ich keine Lust. Wir haben nun eben von zehn Spielen sieben auswärts und nur drei zu Hause gehabt, aber akzeptieren das", so Trageser, der - anders als das Gros der Vereine in der Regionalliga Südwest auch Gästefans weiterhin Tickets zugestehen möchte: "Ich bin im engen Austausch mit Steinbachs Geschäfsführer Matthias Georg zwecks Tickets für die TSV-Anhänger. Ich finde, das obligatorische Kontingent von zehn Prozent der Gesamttickets lässt sich auch in diesen Zeiten organisieren. Für die Gäste wären das dann demnach 40 Karten." In der vergangenen Saison hatten die Bayern, die sportlich zuletzt vier Niederlagen in Folge einstecken mussten, einen Zuschauerschnitt von 700. (cha)