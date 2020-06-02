"Als Sportler blutet mir das Herz": Steinbachs Trainer Alipour bilanziert Saison

Benjamin Kirchhoff (l., hier beim Highlight-Spiel gegen seinen früheren Offenbacher Kollegen Moritz Reinhard) schwang sich am Haarwasen schnell zum neuen Leader auf. Foto: Nick Fingerhut
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DIE SAISON DES TSV STEINBACH HAIGER
Das lief gut: Die Idee des neuen Trainer Adrian Alipour griff schnell, Anlaufschwierigkeiten trotz Kaderumbruch Fehlanzeige. Mit attraktivem Tempofußball und aggressivem Pressing zwangen die Steinbacher viele Gegner in die Knie. Zudem blieb das Team vom Verletzungspech verschont.
Das lief schlecht: Die erste Hälfte in Aalen war für Trainer Adrian Alipour "grottenschlecht." Gegen Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz wirkte das Team schlapp und müde, kam nicht über ein 1:1 hinaus. Auch beim FSV Frankfurt (1:2) war das Team nie richtig auf dem Platz.
Der schönste Moment: Neben den beiden Derby-Siegen über den FC Gießen bleibt besonders der knappe, aber dafür umso schönere 1:0-Sieg gegen Meister Saarbrücken vor über 2500 Zuschauern am Haarwasen in Erinnerung. Die Hoffnung auf den Titel hatte damit neuen Nährboden bekommen.
Der bitterste Moment: Neben dem Abbruch war es das Hinspiel in Saarbrücken mit 90-minütiger Überlegenheit, aber einer unerklärlichen 0:2-Pleite.
Der Gewinner: Einen klaren Gewinner zu benennen, ist unmöglich. Das Team funktioniert gerade deshalb so gut, weil sich ausnahmslos jeder ohne zu Meckern auf die Bank setzte. Aber Serhat Ilhan gelang der Sprung von der Oberliga zum festen Bestandteil des Regionalliga-Topclubs. Manuel Hoffmann avancierte als flexibler Wirbelwind auf Außen mit sieben Tore und acht Vorlagen zum Top-Scorer. Benjamin Kirchhoff stabilisierte sofort die Abwehr und übernahm die Binde des verletzten etatmäßigen Kapitäns Nico Herzig.
Der Verlierer: Wenn überhaupt, dann Torwart Raphael Koczor. Als gleichwertiger Kontrahent zu Tim Paterok geholt, machte er kein einziges Regionalliga-Spiel. Doch der 31-Jährige akzeptierte die Situation klaglos. (tig)
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