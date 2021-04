Befürchtung bestätigt: Kreuzbandriss bei Bichler

Florian Bichler hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird demnächst operiert. Foto: Nick Fingerhut

HAIGER - Das, was am Sonntag schon befürchtet wurde, hat eine MRT-Untersuchung in Essen am Dienstag bestätigt: Florian Bichler hat sich bei der 0:1-Auswärtsniederlage TSV Steinbach Haiger beim SC Freiburg II einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen. Im Topspiel der Fußball-Regionalliga Südwest verletzte sich der 29-Jährige ohne Fremdeinwirkung schon in der ersten Minute. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird der Flügelflitzer in Essen operiert. Bichler hatte erst vor wenigen Wochen angekündigt, dass er seine Karriere im Sommer beenden und ab September eine Ausbildung bei der Polizei beginnen möchte.

Beim TSV ist Bichler der sechste Spieler nach Dennis Wegner (Knorpelschaden im Knie), Sascha Wenninger (Hüftverletzung), Johannes Bender (Schulterverletzung), Enis Bytyqi (Syndesmosebandriss im Sprunggelenk) und Christian März (Achillessehneneinriss), der im Saisonendspurt langfristig ausfällt. Auch Arnold Budimbu wird wegen seines Muskelfaserrisses im Oberschenkel noch etwa drei Wochen fehlen. Am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Bayern Alzenau müssen zudem die gelbgesperrten Sören Eismann und Sasa Strujic passen.