Bestätigt: Hessenpokal-Halbfinale steigt im Gießener Waldstadion

Sören Eismann (l.) vom TSV Steinbach Haiger und Johannes Hofmann vom FC Gießen duellieren sich im Hessenpokal-Halbfinale im Gießener Waldstadion. Foto: Ben Volkmann

Jetzt teilen:

giessen (rd). Eins ist seit Donnerstagmittag sicher: Das Hessenpokal-Halbfinale zwischen dem FC Gießen und dem TSV Steinbach Haiger findet am 15. August um 15.30 Uhr im Gießener Waldstadion statt. Das bestätigt FC-Geschäftsstellen-Mitarbeiter Max Schöber und der Team managende Co-Trainer Marco Vollhardt unisono.

Unter welchen Bedingungen sei im Detail noch zu klären, so Schöber. "Wir arbeiten an einem Hygienekonzept, das wir in der ersten Fassung schon dem Gesundheitsamt beim Landkreis vorgelegt haben." Ziel sei es, womöglich mehr als die per Vorgabe vorgesehenen 250 Zuschauer unterzubringen. Der zunächst avisierte Heimrechtstausch sei vom Tisch, weil "die Gesellschafter sich dafür ausgesprochen haben, das in Gießen zu stemmen", so Schöber.