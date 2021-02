Bis 2023: Alipours Statement für den TSV und die Region

Erfolgstrainer Alipour (2,15 Punkte im Schnitt) hat verlängert. Foto: Björn Franz

HAIGER - Der TSV Steinbach Haiger hat eine sehr wichtige Personalentscheidung für die Zukunft getroffen: Cheftrainer Adrian Alipour hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Südwest vorzeitig um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert, wie der Club aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis am Sonntagabend via Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

"Die Entscheidung vor knapp zwei Jahren, Adrian Alipour zum TSV zu holen, hat sich als goldrichtig erwiesen. Wir sind mit der sportlichen Entwicklung sehr zufrieden und deswegen sehr froh, dass wir Adrian für weitere zwei Jahre an uns binden können", so Steinbachs Vorstandssprecher Roland Kring.

"Adrian hat hier bisher hervorragende Arbeit geleistet und ist in seiner Entwicklung als Cheftrainer noch nicht am Ende. Er passt auch als Typ außerordentlich gut zum TSV Steinbach Haiger und ist daher in vielerlei Hinsicht eine große Bereicherung für die tägliche Arbeit", sagt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Adrian Alipour ist seit der Saison 2019/2020 für den TSV tätig, unterzeichnete seinen ersten Vertrag aber bereits im April 2019, um sich auf seine Tätigkeit am Haarwasen bestens vorzubereiten. Unter Alipour wurden die Steinbacher in der vergangenen Saison Vizemeister der Regionalliga Südwest und gewannen im August 2020 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Hessenpokal. Derzeit führt das Team die Tabelle an. Von 46 Pflichtspielen hat Alipour mit dem TSV 31 Partien gewonnen und lediglich neun verloren.

"Ich fühle mich unglaublich wohl beim TSV. Ich bin hier heimisch geworden. Mir ist die Region in den fast zwei Jahren bislang sehr ans Herz gewachsen. Die tägliche Arbeit mit der Mannschaft macht mir extrem viel Freude. Der Austausch mit dem Vorstand und der Geschäftsführung ist sehr konstruktiv, freundschaftlich und von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Ich schätze auch sehr den Austausch mit unseren Fans. Wir haben tolle Bedingungen, die sich Schritt für Schritt immer weiter verbessern. Ich freue mich auf die kommenden zwei Jahre. Wir haben schon viel bewegt, wollen aber noch weitaus mehr erreichen", erklärt Alipour.

Der 42-Jährige begann seine Trainerkarriere beim Kirchhörder SC und heuerte danach als Co-Trainer beim Wuppertaler SV an. Im September 2016 übernahm er als Coach den Oberligisten ASC Dortmund und führte den Club von einem Abstiegsplatz bis in die Spitzengruppe der Liga. Es folgte im September 2018 die Rückkehr zum West-Regionalligisten nach Wuppertal - dieses Mal aber als Cheftrainer. Ende März 2019 löste er seinen Vertrag beim WSV auf und schloss sich dem TSV Steinbach Haiger an.