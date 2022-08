Christian März verlässt TSV Steinbach Haiger

Künftig nicht mehr für den TSV Steinbach Haiger am Ball: Christian März. Foto: Björn Franz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Diese Personalentscheidung kommt überraschend: Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger und Mittelfeldakteur Christian März gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege.

Der 28-Jährige hat seinen bis 2023 laufenden Vertrag am Haarwasen aufgelöst. Dem Vernehmen nach schließt sich der Sechser seinem ehemaligen Verein Rot-Weiß Oberhausen an. Bereits im Juli hatte März um eine Vertragsauflösung beim TSV gebeten, wollte nach Oberhausen zurückkehren, was die Steinbacher allerdings ablehnten. Nun ist die Rückholaktion offensichtlich perfekt.

März kam im Sommer 2020 aus Oberhausen zum TSV und entwickelte sich rasch zum Stammspieler, feierte im August 2020 mit den Steinbachern den Sieg im Finale des Hessenpokals. Auch in der aktuellen Spielzeit stand der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildete Mittelfeldakteur in beiden Partien über 90 Minuten auf dem Feld. Insgesamt absolvierte März 77 Pflichtspiele für die Steinbacher, traf dabei fünf Mal und legte sechs Tore auf.