Christopher Kramer zieht es nach Flensburg

Zieht es in den Norden: Christopher Kramer vom TSV Steinbach. Foto: Björn Franz

Haiger-Steinbach (red). Stürmer Christopher Kramer hat seinen noch bis Juni 2022 gültigen Vertrag bei Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger vorzeitig aufgelöst und wechselt zum Nord-Regionalligisten SC Weiche Flensburg. Kramer war im Januar 2019 vom Wuppertaler SV an den Haarwasen gekommen und erzielte neun Treffer in 31 Pflichtspielen. Vor seinem Engagement in Wuppertal spielte der 1,84 Meter-Mann bereits für den VfB Oldenburg, VfB Lübeck, VfR Neumünster, Holstein Kiel, TSV Altenholz und FC Kilia Kiel. Insgesamt kann der Kieler auf 212 Partien auf Regionalliga-Niveau zurückblicken.