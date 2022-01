Corona-Alarm stört die Wintervorbereitung am Haarwasen

Wegen eines Corona-Ausbruchs im Team setzt der TSV Steinbach Haiger aktuell mit dem Trainingsbetrieb aus. Foto: Björn Franz

HAIGER - Corona bremst den TSV Steinbach Haiger knapp eine Woche nach Beginn der Vorbereitung auf die Restrunde der Fußball-Regionalliga brutal aus. 13 Spieler plus ein Mitglied des Betreuerstabs sind positiv auf das Virus getestet worden. Das haben PCR-Untersuchungen ergeben, die der Club eingeleitet hatte, weil es am Montag eine Vielzahl an positiven Schnelltests gegeben hatte. Schon zu Beginn der vergangenen Woche hatten sich zwei Akteure im Urlaub infiziert.

Die meisten Spieler zeigen glücklicherweise keine oder wenn, dann nur milde Symptome. Der TSV hat in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt Lahn-Dill entschieden, dass der Trainingsbetrieb zunächst ruht. Zuerst kehren in einigen Tagen die negativ getesteten Fußballer sowie die beiden dann genesenen Akteure zurück, die es im Urlaub erwischt hatte. Je nach Impfstatus und Gesundheitszustand können sich die anderen TSV-Profis ab Mitte kommender Woche freitesten. Ob die Steinbacher genügend gesunde Spieler für den geplanten Test am kommenden Mittwoch beim FC-Astoria Walldorf zusammenbekommen, muss abgewartet werden.