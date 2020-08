Das Hygiene-Konzept des TSV Steinbach im Live-Betrieb - ein Erfahrungsbericht

Bei der 1:2 (0:1)-Niederlage des TSV Steinbach Haiger gegen West-Regionalligist Rot-Weiss Essen war dem Team von Trainer Adrian Alipour die intensive Vorbereitung und vor allem die ausgedünnte Ersatzbank ohne zehn verletzte Spieler anzumerken. Zunächst deutete Neuzugang Fabian Eisele bei seinem Debüt nach fünf Minuten seine Klasse an, als der Mittelstürmer im Strafraum schnell schaltete und per Drehschuss die erste Duftmarke setzte. Kurz darauf allerdings schockten die Essener mit einem Kopfballtor von Daniel Heber (11.) die Platzherren. Essen übernahm nun das Kommando. Chancen blieben aber bis zur Pause Mangelware.

In Hälfte zwei, in der Sascha Marquet nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, änderte sich das Bild nicht. Essen blieb spielbestimmend, Raphael Koczor im TSV-Tor aber kaum gefordert. Das Alipour-Team wachte erst nach dem 0:2 durch Maximilian Pronichev (71.) auf. Marquet gelang der schnelle Anschlusstreffer (76.). Mehr war aber nicht mehr drin.

Kurz vor Schluss erlitt TSV-Dauerbrenner Sasa Strujic einen Pferdekuss. "Es wird ein paar Tage dauern, aber er wird nächste Woche wieder im Training sein", so Alipour. "Essen hat das gut gemacht und uns aufgezeigt, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen", so der Coach.

TSV Steinbach Haiger: Koczor - Bradara, Buckesfeld, Hanke, Strujic (86. Diede) - Eismann, Bender - Wegner (46. Marquet), Bisanovic, Lahn (60. Göttel) - Eisele (46. Bytyqi). - Schiedsrichter: Bengelsdorff (Stadtallendorf). - Zuschauer: 250. - Tore: 0:1 Heber (11.), 0:2 Pronichev (71.), 1:2 Marquet (76.).