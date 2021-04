Die Zerreißprobe des Sascha Marquet

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger arbeitet weiter intensiv an der Kaderzusammenstellung für die nächste Spielzeit. Anfang der Woche musste der TSV den schmerzhaften Abgang von Stürmer Sascha Marquet bekannt geben, am Donnerstag konnte dagegen mit einem Leistungsträger verlängert werden. Innenverteidiger David Al-Azzawe, der 2018 vom BFC Dynamo an den Haarwasen gewechselt war und dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, bleibt dem Team von Trainer Adrian Alipour bis 2002 erhalten.

"David Al-Azzawe wird auch in der nächsten Saison ein wichtiger Baustein in unserer Defensive sein und soll künftig noch mehr Verantwortung übernehmen", erklärt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg. Al-Azzawe, der der in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, absolvierte in dieser Spielzeit 17 Einsätze in Liga und Pokal, zehn davon in der Startelf.