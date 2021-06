Drei weitere Abgänge beim TSV Steinbach Haiger

Arnold Budimbu (von links), Ko Sawada und Manuel Hoffmann müssen sich einen neuen Verein suchen. Fotos: Nick Fingerhut

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die letzten Personalentscheidungen im Kader des TSV Steinbach Haiger sind gefallen. Wie der Verein per Pressemitteilung bekannt gibt, weden Manuel Hoffmann, Ko Sawada und Arnold Budimbu an diesem Freitag (18.30 Uhr) gegen den FSV Frankfurt ihr letztes Spiel im TSV-Trikot absolvieren. Das Trio verlässt den Tabellenfünften der Fußball-Regionalliga Südwest am Saisonende.

Damit werden am Freitag vor dem Anpfiff 14 Spieler offiziell verabschiedet. "Wir möchten uns bei allen 14 für ihren Einsatz bedanken und wünschen jedem einzelnen für die sportliche, aber natürlich auch für die private Zukunft alles Gute", sagt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.