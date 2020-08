Eine Wundertüte gefüllt mit Vorfreude

Rund 750 Karten waren am Donnerstagmittag bereits verkauft, unter den verbliebenen Tickets waren nur noch knapp ein Dutzend Sitzplätze, alle Tribünen werden besetzt sein. "Viele Leute holen ihre Karten auch in der Geschäftsstelle. Das hält sich ungefähr die Waage mit dem Online-Verkauf", berichtetet Geschäftsstellen-Mitarbeiter Max Schöber. Am Samstag wird die Geschäftsstelle des FCG zwischen 10 und 11.45 Uhr öffnen für Kurzentschlossene, falls noch Karten verfügbar sein sollten. Darüber infomiert der Club über die sozialen Medien. Eine Tageskasse wird es nicht geben. Die Tore des Stadions werden früher als sonst um 12 Uhr geöffnet, um längere Schlangen zu vermeiden.

Alle Sitzplatzinhaber und Käufer einer Stehplatzkarte aus dem Block E werden gebeten, zwischen 12 und 13 Uhr zu kommen. Besitzer einer Stehplatzkarte für den Block D sollen zwischen 13 und 14 Uhr kommen. "Wir wollen verhindern, dass der Andrang an den Eingängen zu groß wird. Damit können wir das Stadion blockweise füllen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Den Gästefans steht ausschließlich der Parkplatz am Kugelberg zur Verfügung, der Parkplatz "Motorpool" kann aufgrund von Umbauarbeiten nicht genutzt werden, dafür existieren Parkmöglichkeiten an der Admiral-Music-Lounge. Für den Verein ist der Samstag auch ein Probelauf für die Meisterschaft, um auch bei der Jagd nach Punkten mehr Zuschauer einlassen zu dürfen. (thos)