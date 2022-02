Einst bei Klopp, jetzt mit frischem Anlauf in Steinbach

Sturmtief "Ylenia" zum Trotz hat der TSV Steinbach am Donnerstag sein Training in Fellerdilln durchgezogen, an diesem Freitagmittag tritt der Haigerer Tross dann die weiteste Reise der Saison an den Kaiserstuhl an, wo am Samstag (14 Uhr) der Bahlinger SC wartet. "Die Mannschaft ist defensiv gut organisiert, will aber nach vorne hin auch Fußball spielen. Unser Augenmerk müssen wir vor allem auf ihren Taktgeber Hasan Pepic legen, seine Kreise einengen", weiß TSV-Coach Ersan Parlatan über die Süddeutschen und fordert, "dass wir gleich dagegenhalten und es mehr wollen müssen, zudem einen kühlen Kopf brauchen."

Bei Parlatans Premiere gegen den FK Pirmasens (2:0) hat das schon mal ganz gut funktioniert, vor allem defensiv. Der Erfolg habe ihm selbst, Spielern und Verantwortlichen Selbstbewusstsein verliehen. Dem 44-Jährigen ist die Spielkontrolle mit am wichtigsten, "weil wir kaum vom Ball zu trennen sind, wenn wir ihn haben. Deswegen haben wir aber gegen Pirmasens auch mit Geduld gespielt, ein Angriff braucht Vorbereitung, den richtigen Moment für den Vertikalpass - auch wenn das nicht immer schön aussieht." Henri Weigelt ist nach Gelbsperre zurück, Benjamin Kirchhoff noch näher im Training an die Mannschaft herangerückt. (cha)