Eintracht-Kultkicker Alex Meier kommt an Haigerer Haarwasen

HAIGER - Alexander Meier, einer der absoluten Publikumslieblinge von Eintracht Frankfurt, ist demnächst am Haarwasen in Haiger zu Gast. Allerdings nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer. Dies teilte der TSV Steinbach Haiger nun mit. Der 38-Jährige, der 14 Jahre lang für den Fußball-Bundesligisten vom Main kickte, coacht gemeinsam mit seinem ehemaligen Mitspieler Ervin Skela die U 17 der Eintracht.

Und diese Mannschaft testet am Samstag, 31. Juli , in Haiger gegen die U 17 von Bayer Leverkusen die Form. Die Partie beginnt um 13 Uhr. Tickets kosten fünf Euro und sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse erhältlich. Um längere Schlangen an der Tageskasse zu vermeiden, empfiehlt sich der Vorverkauf. Karten gibt es ab sofort online unter www.tsv-steinbach.reservix.de/events oder auf der Geschäftsstelle des TSV am Haarwasen sowie bei Fliesen Triesch in der Haigerer Innenstadt.

Beide Teams spielen in der am 14. August beginnenden U 17-Bundesliga. Die Eintracht in der Süd-/Südwest-Staffel, Bayer 04 in der West-Gruppe. Es treffen also zwei sehr gut ausgebildete und ambitionierte Mannschaften aufeinander.