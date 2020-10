Enis Bytyqi: Ein Hauch von Thomas Müller am Haarwasen

"Wir mussten uns richtig strecken. Jeder im Stadion hat gesehen, wie schwer Hoffenheim II es uns gemacht hat. Sie waren im Vergleich zu ihren vorherigen Auftritten nicht wiederzuerkennen", weiß Adrian Alipour, Trainer des TSV Steinbach Haiger, um die hart erkämpften drei Punkte des vergangenen Wochenendes. "Aufgrund des Kalibers des Gegners und auch der Ergebnisse der Konkurrenten waren das echte Big Points." Durch das 2:2 zwischen Freiburg II und Offenbach hat der TSV mit seinem Erfolg die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga zurück. Der Coach hat bei seiner Mannschaft einen "Reifeprozess" ausgemacht. "Wir haben eine neue Ruhe und Geduld, müssen nicht mehr unbedingt in den ersten 45 Minuten die Tore erzielen, sondern wissen, das wir auch in der Schlussphase noch treffen können." Beide Eigenschaften müsse das Team auch an diesem Freitag (18.30 Uhr) bei der TSG Balingen an den Tag legen. Der letztjährige Abstiegskandidat hat erst eine Niederlage (1:2 gegen Mainz II) auf dem Konto. "Die TSG arbeitete sehr diszipliniert gegen den Ball. Deshalb müssen wir den Gegner auseinanderziehen und die Räume nutzen", so Alipour. Nicht mit nach Baden-Württemberg fahren wird Stürmer Fabian Eisele, der den Club überraschend Richtung Carl Zeiss Jena verlassen hat. "Fabian ist mit hohen Erwartungen zu uns gekommen und wir hatten hohe Erwartungen an ihn, haben ihm die Rolle des Knipsers zugeschrieben. Das hat nicht geklappt. Aber er hat sich absolut tadellos verhalten, sich nie beschwert. Deshalb war es klar, dass wir seinem Wechselwunsch nachkommen", begründet der Coach die Trennung. Da die Offensive der Steinbacher aber ohnehin "auf Hochtouren" läuft, "drückt im Moment nicht der Schuh" in puncto Nachverpflichtung, wenngleich Alipour einräumt: "Wenn sich etwas Interessantes ergibt, werden wir überlegen." (tig)