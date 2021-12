Ersan Parlatan: Ein Name, bei dem man zweimal hinschaut

Ersan Parlatan (44) ist in Berlin geboren und begann das Fußballspielen bei Rapide WeddingNach Stationen bei Hertha BSC und TeBe Berlin wechselte er als 20-Jähriger in die Türkei, wo er unter anderem für Genclerbirligi 15 Erstligaspiele bestritt. Im Dezember 2001 kehrte der Abwehrmann in seine Heimatstadt zurück, ehe er nach Stationen bei Berliner Oberligavereinen sowie der TSG Neustrelitz im Jahr 2008 seine aktive Karriere beendete.

Erste Trainererfahrungen sammelte er beim Berliner AK, BFC Viktoria 89 und dem SV AltlüdersdorfViele wertvolle Eindrücke nahm Parlatan als Co-Trainer von Andreas Petersen bei der TSG Neustrelitz mit, als er unter anderem mit den ehemaligen Steinbacher Spielern Sargis Adamyan, Manuel Hoffmann und Nikola Trkulja zusammenarbeitete. Seine ersten Spuren als Regionalliga-Cheftrainer hinterließ Parlatan ab Oktober 2015 bei Viktoria BerlinNach dem Ende der Saison 2016/2017 verließ er den heutigen Drittligisten und begann an der Hennes-Weisweiler-Akademie in Hennef die Ausbildung zum FußballlehrerZehn Monate bildete er sich intensiv fort und hospitierte in dieser Zeit unter anderem beim SC Freiburg, RB Leipzig und Sparta Prag

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung heuerte Parlatan im Juli 2018 beim Berliner AK an und verpasste den Meistertitel in der Regionalliga Nordost als Tabellenzweiter hinter dem Chemnitzer FC nur knapp. Trotz eines Punkteschnitts von 2,02 Zählern pro Partie musste der Coach Ende August 2019 gehen. Doch keine drei Monate später saß er wieder auf der Trainerbank. Dieses Mal als Assistenzcoach von Ilhan Palut beim türkischen Erstligisten Göztepe

Mit Palut zog der Vater von Zwillingen Anfang dieses Jahres zu Konyaspor weiter. In der aktuellen Saison ist der Club aus Zentralanatolien die Überraschungsmannschaft der türkischen Süper Lig und liegt nach 17 Partien auf Platz zwei der TabelleParlatan wird seine Tätigkeit bei Konyaspor bis Ende Dezember fortführen und den Verein dann in Richtung TSV Steinbach Haiger verlassen. (red)