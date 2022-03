Erster Sommer-Neuzugang für die Zweite des TSV Steinbach

Nico Müller kehrt nach einem Jahr in Westfalen zurück in den Lahn-Dill-Kreis. Foto: TSV Steinbach

HAIGER - Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II treibt die Planungen für das Spieljahr 2022/23 voran und hat via Pressemitteilung am Samstagvormittag Nico Müller als ersten Neuzugang vorgestellt.

Der 25-Jährige spielt aktuell beim Westfalen-Bezirksligisten SV Ottfingen im Kreis Olpe, ist den heimischen Fußballfans aber bestens aus seiner Zeit beim SSV Langenaubach bekannt. Von 2016 bis 2021 lief der Abwehrspieler über 100 Mal für den damaligen Verbandsligisten aus dem Rombach auf.

"Ich freue mich, in Steinbach nächste Saison wieder höherklassig Fußball spielen zu können, nachdem ich im vergangenen Dezember mein Studium abgeschlossen habe. Ich hatte gute Gespräche mit Trainer Pierre Bellinghausen. Durch meine Zeit in Langenaubach und Siegen kenne ich auch schon einen Großteil der Mannschaft, was mir meine Entscheidung für den Wechsel sicherlich erleichtert hat. Jetzt hoffe ich, dass die Jungs die aktuelle Saison weiterhin möglichst erfolgreich bestreiten und wir dann nächste Saison gemeinsam unsere Ziele erreichen", sagt Nico Müller.

Spielertrainer Pierre Bellinghausen ist angetan vom Neuzugang: "Wir freuen uns, mit Nico einen super Fußballer, der flexibel einsetzbar ist, ab Sommer bei uns im Team und Kader zu haben. Er ist im besten Fußballalter, passt perfekt in unser Team und wird uns weiter nach vorne bringen, um unsere Ziele und Vorstellungen umsetzen zu können."