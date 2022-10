Ex-Steinbacher Fabian Eisele: "Das war keine schöne Zeit"

Freiberg, Aalen, Balingen. Sicher zählt in der Fußball-Regionalliga Südwest kein Team in die Kategorie "Fallobst". Und doch waren es mit Blick auf die Tabelle noch nicht die ganz großen Namen, mit denen es der neue Trainer Pascal Bieler mit dem TSV Steinbach Haiger bislang zutun bekommen hat. An diesem Samstag (14 Uhr) wird sich das ändern, wenn der FC Homburg seine Visitenkarte am Haigerer Haarwasen abgibt. Mit 22 Zählern stehen die Saarländer punktgleich mit den Steinbachern auf Rang zwei. "Sagen wir aber lieber nächstes Spiel statt Verfolgerduell", bleibt TSV-Coach Bieler allerdings Bescheiden und nimmt sich in puncto Saisonziel weiterhin zurück. Dabei gehen die Steinbacher nach drei Erfolgen unter dem 36-Jährigen mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen den ehemaligen Zweitligisten, der zuletzt gegen Stuttgart II (0:0) und im Topspiel gegen Ulm (1:4) schwächelte. "Es ist wichtig, dass wir an unser Spiel denken und das durchziehen. Der Gegner soll sich an uns orientieren", gibt Bieler dann auch selbstbewusst vor. Dessen besagtes Spiel bekam jüngst in Balingen neue Facetten. "Wir haben einen mutigen Ansatz gewählt, sind viel in Eins-gegen-eins-Duelle gegangen. Das dabei nicht jede Aktion klappen kann, gehört dazu. Zudem haben wir die starken Balinger mit der Zeit immer besser in den Griff bekommen und die Rückschläge durch die Gegentore, vor allem das 2:2 kurz vor der Pause, gut verkraftet. Das hat mir insgesamt gut gefallen.", so Bieler, der den Teamspirit, insbesondere der Spieler außerhalb der Startelf, hervorhebt. "Alle Einwechselspieler waren auf den Punkt da. Franck Tehe und Dennis Owusu hatten gute Aktionen, für die sie sich lediglich nicht belohnt haben. Auch Enrique Pereira da Silva hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und auch bei denen, die nicht gespielt haben, war die Stimmung hervorragend." Nun hofft Bieler, der auf Tim Kircher verzichten muss, der zwar nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Balingen noch keine endgültige Diagnose erhalten habe, für den es aber "auch in den nächsten Spielen eng werden wird", dass er gegen Homburg erstmals vor 1000 Zuschauern am Haarwasen an der Seitenlinie stehen kann. "Ich denke jeder, der das Aalen-Spiel im Stadion gesehen hat, hatte Spaß. Dafür wollen wir weiter sorgen und den Zuschauern mit unserem Fußball ein gutes Gefühl geben." Da es gegen Homburg zum Duell der besten Offensivreihen der Liga (Homburg 26 Tore, Steinbach 25) kommt, dürfte also für Unterhaltung gesorgt sein. (tig)