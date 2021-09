FC Gießen: Es war einmal ... Aufbruchstimmung

Englische Woche für Fußball-Regionalligist FC Gießen: Bereits an diesem Dienstag (19 Uhr) gastiert das Team von Trainer Daniyel Cimen bei der SG Sonnenhof GroßaspachNach zwei Niederlagen in Folge soll beim Ex-Drittligisten gepunktet werden, um sich von Rang 18 aus nach oben zu arbeiten. Personell muss Coach Cimen im Vergleich zum Steinbach-Match auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Tobias Reithmeir verzichten. Ebenso fehlen wird Offensivmann Nej Daghfous, der nach wie vor an Magenproblemen laboriert. Eventuell kehrt Außenverteidiger Gianluca Lo Scrudato nach seinem Muskelfaserriss in den Kader zurück, ganz sicher gilt das für Angreifer Aykut ÖztürkDer 33-Jährige, den in der Vergangenheit immer wieder muskuläre Blessuren plagten, könnte von der Bank aus für etwa 20, 30 Minuten kommen. Großaspach legte mit 13 Punkten aus den ersten sechs Partien einen starken Saisonstart hin, zog allerdings zuletzt dreimal in Folge den Kürzeren. (thos)