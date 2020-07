FC Gießen und TSV Steinbach starten mit Heimspielen

Gießens Johannes Hofmann (vorne) und Steinbachs Dino Bisanovic treffen nach dem Hessenpokalspiel am 15. August erst im November wieder in einem Pflichtspiel aufeinander. Foto: Björn Franz

GRÜNBERG - Die Spielkommission der Regionalliga Südwest hat den Rahmenspielplan für die Saison 2020/2021 veröffentlicht. Am 1. Spieltag, der vom 4. bis zum 6. Juni über die Bühne gehen soll, haben die mittelhessischen Vertreter Heimrecht: Der TSV Steinbach Haiger empfängt dann Astoria Walldorf, der FC Gießen hat den FC 08 Homburg zu Gast.

Die Derbys steigen Anfang November und Ende April: Am 3. oder 4. November wird - im Rahmen einer Englischen Woche - zunächst im Gießener Waldstadion gespielt, ehe das Rückspiel am letzten Aprilwochenende am Haarwasen in Haiger stattfinden soll. Gespielt werden zunächst 20 Partien bis 20. Dezember, die Winterpause endet am 29. Januar, der 42. Spieltag der Corona-bedingten Mammutsaison, also der Saisonkehraus, ist für den 12. Juni angesetzt. Zum Finale hat der FC Gießen ein attraktives Heimspiel gegen Liga-Neuling Hessen Kassel beschert bekommen, der TSV Steinbach Haiger empfängt dann mit dem FSV Frankfurt ebenfalls einen hessischen Vertreter.

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage werden in dieser Saison blockweise - nach den exakten Terminierungen der übergeordneten Spielklassen - vorgenommen, so die Spielkommission. Man sei sich bewusst, dass die Vielzahl an Spieltagen eine große Herausforderung für alle Beteiligten darstelle und wünsche sich bei den exakten zeitgenauen Terminierungen der Spieltage weiterhin größtmögliche Kooperationsbereitschaft. Die Veröffentlichung der zeitgenauen Termine für die ersten drei Spieltag soll voraussichtlich bis zum 31. Juli erfolgen.

Auch im Hinblick auf die Auf- und Abstiegsregelung herrscht Klarheit: Der Meister der Saison 2020/2021 steigt weiterhin direkt in die 3. Liga auf. Absteigen müssen sechs Mannschaften, wobei auch bei dieser hohen Zahl an Team auch in der Folgesaison die Regelzahl von 18 Mannschaften nicht erreicht werden kann. Somit werde es auch in der Saison 2021/2022 einen vermehrten Abstieg geben.