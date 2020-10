Fink verleiht "Spatzen" noch keine Flügel

Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger bringt derzeit auch der verletzungsbedingte Ausfall der Stamm-Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff und David Al-Azzawe nicht ins Wanken, wie der 3:1-Erfolg über Bayern Alzenau am vergangenen Samstag bewies. "Christian März hatte zuvor noch nie als Innenverteidiger gespielt. Ich bin froh, dass er sich in den Dienst des Teams gestellt hat und das es funktioniert hat", so Trainer Adrian AlipourFür das Duell mit dem SSV Ulm an diesem Samstag (14 Uhr) am heimischen Haarwasen vor 100 Zuschauern kehren Kapitän Kirchhoff und Al-Azzawe wieder zurück. Zudem kann Alipour wieder mit Sören Eismann (nach Gelbsperre) und Florian Bichler (nach Grippe) planen. "Wir haben die Qual der Wahl, können jeden spielen lassen." Diese Qualität gilt es gegen Ulm abzurufen. Dass der Ex-Bundesligist, vor der Runde als Aufstiegsfavorit gehandelt, diesem Status bislang noch nicht gerecht werden konnte, hält Alipour für trügerisch. "Ulm ist taktisch sehr gut geschult und verfügt über eine enorm schnelle Offensive. Für mich ist der SSV ein Topteam." Das ist der TSV nach acht Siegen aus elf Spielen ebenfalls, auch wenn Freiburg II die Steinbacher unter der Woche vom Thron stieß. "Ob wir nach elf Partien Erster oder Fünfter sind, ist egal. Unsere acht Erfolge sind ein herausragender Wert, aber auch Freiburg II spielt eine überragende Runde. Wir müssen einfach weiter punkten." Wie lange das noch möglich ist, ist seit den Beschlüssen vom Mittwoch unklar. "Wir wissen noch nicht, ob es überhaupt weitergeht. Die hessischen Teams der Regionalliga gelten laut Verband als Profis, in Baden-Württemberg ist das allerdings nicht so klar geregelt", so TSV-Geschäftsführer Matthias GeorgDie Entscheidung darüber fällt an diesem Freitag. Die zwei möglichen Geisterspiele im November würde der TSV wohl noch stemmen. "Aber dauerhaft ohne Einnahmen weiterzuspielen ist für uns keine Option", stellt Georg klar. Für Alipour und sein Team zählt vorerst nur das Sportliche: "Wir können diese Entscheidungen nicht beeinflussen, wohl aber das Duell gegen Ulm. Darauf liegt der Fokus." (tig)