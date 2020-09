Für TSV Steinbach schließt sich in Aalen ein Kreis

Mündlich hat der TSV Steinbach Haiger bereits die Zusage vom Lahn-Dill-Kreis, dass das akkurat ausgearbeitete Hygienekonzept abgesegnet ist und demnach 580 Zuschauer - sofern sich am derzeitigen Infektionsgeschehen im LDK nichts ändert - am Haigerer Haarwasen Spiele verfolgen dürfen. "Gleichwohl kriegen wir 580 Zuschauer nur dann unter, wenn wir mehrere Gruppen von zehn Personen zusammensetzen können. In der Praxis werden wir wohl bei 400 Leuten landen", stellt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg klar. Die Losung gilt übrigens Stand heute für das erste Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Astoria Walldorf wie auch für das DFB-Pokal-Erstrundenmatch gegen den Zweitligisten SV Sandhausen am darauffolgenden Wochenende. Vom Deutschen Fußball-Bund gab es kein pauschales "Nein" gegen Zuschauer, auch für den Cup gelten die jeweiligen Landesverordnungen sowie das "Go" der Behörden vor Ort. (cha)