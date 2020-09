Fußball: TSV Steinbach Haiger bleibt auf Erfolgskurs

Steinbacher Jubel nach dem vorentscheidenden 3:1 in Bahlingen: (v.l.) Torschütze Sascha Marquet, Christian März und Sasa Strujic. Foto Björn Franz

HAIGER - Der TSV Steinbach Haiger hat seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Fußball-Regionalliga erneut untermauert. Die Mannschaft von Trainer Adrian Alipour gewann beim Bahlinger SC mit 4:1 (3:1), feierte damit den dritten Erfolg in Serie und kletterte auf Rang zwei des Zwischenklassements. Vor 500 Zuschauern gingen die Gäste in einem intensiven Duell nach zwölf Minuten durch Kevin Lahn in Führung, mussten nach weiteren zwölf Minuten zunächst jedoch den Ausgleich des BSC durch Hasan Pepic hinnehmen. Christian März (28.) und Sascha Marquet in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgten dann jedoch für einen etwas beruhigenden Vorsprung der Steinbacher. "Wir waren endlich einmal sehr effektiv", blickte Marquet später auf die ersten 45 Minuten zurück.

Nach dem Wechsel hielten Kapitän Benjamin Kirchhoff und Co. den Angriffsbemühungen der Schwarzwälder stand, verpassten selbst einige gute Konterchancen und machten dank Neuzugang Fabian Eisele kurz vor Schluss alles klar. Der erst am Freitag verpflichtete Leon Heinze feierte nach seiner Einwechslung in der 73. Minute ein gelungenes Debüt für den TSV.

Bahlinger SC: Geng - Adam, Alihoxa, Klein - Rodas, Häringer, Gutjahr, Probst (67. Wehrle) - Fischer (77. Bauer), Pepic, Bektasi (67. Falahen).

TSV Steinbach Haiger: Koczor - Bichler (78. Eisele), Buckesfeld, Kirchhoff, Strujic - Eismann - Lahn (73. Heinze), Bender, März, Ilhan (54. Wegner) - Marquet.

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (Niefern-Öschelbronn) - Zuschauer: 500 - Tore: 0:1 Kevin Lahn (12.), 1:1 Hasan Pepic (24.), 1:2 Christian März (28.), 1:3 Sascha Marquet (45.+1), 1:4 Fabian Eisele (90.+2).