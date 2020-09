Fußball: TSV Steinbach trifft auf Bektasis Bahlingen

Die Verletztenliste beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger hat sich um einen weiteren Spieler verlängert. Philipp Hanke wird wegen einer Oberschenkelzerrung am Samstag (14 Uhr) beim Bahlinger SC auf einen Einsatz verzichten müssen. Eine MRT-Untersuchung an diesem Freitag soll Klarheit über die Ausfallzeit des Außenverteidigers geben. Bei Michael Schüler (Meniskusquetschung) spricht TSV-Geschäftsführer Matthias Georg von "zehn bis zwölf Tagen Pause". Auch Dino Bisanovic ist angeschlagen nicht dabei, wenn das Team von Trainer Adrian Alipour am Kaiserstuhl die nächsten drei Punkte einfahren will. Mithelfen könnte Leon Heinze, zuletzt beim

1. FC Nürnberg unter Vertrag. "Wir gehen davon aus, dass er am Freitag mit im Bus Richtung Bahlingen sitzt", so Matthias Georg. Für Florian Bichler, Hanke-Ersatz und Torschütze am Mittwoch beim 2:0 gegen die Mainzer U 23, kommt ein Einsatz über 90 Minuten noch nicht in Frage. Coach Alipour weiß: "Wir haben durch unseren Sieg ein Zeichen an die Liga gesendet, aber keine Zeit zum Ausruhen." Das gilt auch für Torhüter Raphael Koczor, der die aktuelle Nummer eins zwischen den Pfosten ist. Tim Paterok, der am Mittwoch aufgrund der U 23-Regel nicht im Kader stand, wird sich im Training weiter anbieten. (vsch)