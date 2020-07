Fußballer des TSV Steinbach rüsten sich für den 1. September

Bittet zum Tanz: Adrian Alipour, Trainer des TSV Steinbach-Haiger. Foto: Björn Franz

Haiger (red). Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat seinen Vorbereitungsplan festgezurrt. Bis zum möglichen Saisonstart am 1. September warten fünf Testspiele. Der Plan lässt sich durchziehen, wenn von Behördenseite keine neuen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie verordnet werden. Zusätzlich tritt der TSV am 15. August im Pokal-Halbfinale gegen den FC Gießen an.

Termine im Überblick

Freitag, 17. Juli, 18 Uhr: TuS Erndtebrück - TSV Steinbach Haiger (Leimbachstadion Siegen).

Samstag, 25. Juli, 14 Uhr: Alemannia Aachen - TSV Steinbach Haiger (Stadion am Tivoli).

Samstag, 1. August, 14 Uhr: Rot-Weiß Essen - TSV Steinbach Haiger (Trainingsplatz neben dem Stadion in Essen).

Samstag, 8. August, 14 Uhr: ASC Dortmund - TSV Steinbach Haiger (Urlaubsguru-Stadion Dortmund-Aplerbeck)

Samstag, 15. August, 15.30 Uhr: FC Gießen - TSV Steinbach Haiger (noch offen).

Mittwoch, 26. August, 17 Uhr: TSV Steinbach Haiger - Fortuna Düsseldorf U23 (Haarwasen).